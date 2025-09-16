В Колумбии в массовых захоронениях обнаружены тела 22 человек

Во время раскопок в департаменте Нариньо на западе Колумбии обнаружены 22 неизвестных тела.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global со ссылкой на колумбийские СМИ.

Согласно информации, тела были обнаружены в ходе поисковых работ, проводимых в рамках диалога между правительством и вооруженными группировками на территориях муниципалитетов Саманьего, Санта-Крус-де-Гуачавес и Кумбаль.

Власти заявили, что начали работу по установления личностей тел.

Отметим, что Верховный комиссариат по вопросам мира время от времени проводит мирные переговоры с вооруженными группировками в Нариньо и прилегающих регионах с целью поиска лиц, погибших и пропавших без вести в результате конфликтов и актов насилия.