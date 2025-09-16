Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    В Колумбии в массовых захоронениях обнаружены тела 22 человек

    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 08:53
    В Колумбии в массовых захоронениях обнаружены тела 22 человек

    Во время раскопок в департаменте Нариньо на западе Колумбии обнаружены 22 неизвестных тела.

    Как передает Report, об этом сообщает Haber Global со ссылкой на колумбийские СМИ.

    Согласно информации, тела были обнаружены в ходе поисковых работ, проводимых в рамках диалога между правительством и вооруженными группировками на территориях муниципалитетов Саманьего, Санта-Крус-де-Гуачавес и Кумбаль.

    Власти заявили, что начали работу по установления личностей тел.

    Отметим, что Верховный комиссариат по вопросам мира время от времени проводит мирные переговоры с вооруженными группировками в Нариньо и прилегающих регионах с целью поиска лиц, погибших и пропавших без вести в результате конфликтов и актов насилия.

    Колумбия массовые захоронения
    Kolumbiyada gizli məzarlıqlarda 22 cəsəd tapılıb

    Последние новости

    09:54

    В Сабирабаде украли сейф с крупной суммой денег, подозреваемый задержан

    Происшествия
    09:48

    Фунт стерлингов подорожал к доллару перед выходом данных по безработице в Британии

    Финансы
    09:41

    Марко Рубио: Катар и США близки к расширенному оборонному сотрудничеству

    Другие страны
    09:39

    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Энергетика
    09:34

    Минобороны Израиля: ЦАХАЛ не отступит до полной победы над ХАМАС

    Другие страны
    09:30

    Лига чемпионов: "Карабах" проведет свой первый матч основного этапа в Португалии

    Футбол
    09:27

    В двух районах Баку не будет газа

    Энергетика
    09:26

    ЕС в среду не представит новый пакет санкций в отношении России

    Другие страны
    09:23

    Команда U-19 "Карабаха" начинает борьбу в Юношеской лиге УЕФА

    Футбол
    Лента новостей