Kolumbiyada gizli məzarlıqlarda 22 cəsəd tapılıb
- 16 sentyabr, 2025
- 08:40
Kolumbiyanın Narino bölgəsində aparılan qazıntılar zamanı 22 cəsəd aşkarlanıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Haber Global" Kolumbiya mediasına istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, cəsədlər hökumətlə silahlı qruplar arasında aparılan dialoq çərçivəsində Narinoya bağlı Samanieqo, Santakruz de Quaçaves və Kumbal bələdiyyələrinin ərazilərində aparılan axtarış işləri zamanı üzə çıxıb.
Hökumətinin Sülh üzrə Ali Komissarlığının açıqlamasına görə, kütləvi məzarlardan çıxarılan cəsədlərinin kimliyinin müəyyənləşdirilməsi üçün prosesin başladıldığı bildirilib.
Açıqlamada qeyd olunub ki, bu işlər zorakılığın azaldılması, regional transformasiya və itkin düşmüş şəxslərin tapılması istiqamətində səylərin bir hissəsidir.
Qeyd edək ki, Sülh üzrə Ali Komissarlıq münaqişə və zorakılıq hadisələrində həyatını itirmiş və itkin düşmüş şəxslərin tapılması məqsədilə Narino və ətraf bölgələrdə silahlı qruplarla zaman-zaman sülh danışıqları aparır.