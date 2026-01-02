İspaniya klubu argentinalı futbolçu ilə müqavilə imzalayıb
Futbol
- 02 yanvar, 2026
- 16:27
İspaniyanın "Vilyarreal" klubu yeni futbolçu transferini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə La Liqa təmsilçisinin rəsmi saytı məlumat yayıb.
Argentinalı vinger Tyaqo Fernandes heyətə cəlb olunub.
21 yaşlı oyunçunun müqaviləsinin müddəti 2031-ci ilin yayınadək nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, Tyaqo Fernandes son olaraq ölkəsində "Veles Sarsfild"in formasını geyinib. "Vilyarreal" 16 oyundan sonra La Liqada 35 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb.
Son xəbərlər
16:51
Azərbaycan pambıq ipliyi istehsalını 23 % artırıbSənaye
16:50
Keniyada çoxmərtəbəli bina uçub, dağıntılar altında qalanlar varDigər ölkələr
16:38
Azərbaycanda ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 18 nəfər saxlanılıbHadisə
16:36
Seulda yol qəzası nəticəsində təxminən 10 nəfər xəsarət alıb, ölən varDigər ölkələr
16:32
Səudiyyə Ərəbistanı tərəfindən dəstəklənən koalisiya Yəmənə hava zərbələri endiribDigər ölkələr
16:29
Qazaxıstanda sürücülərə avtomobil nömrələrini sərbəst seçmək icazəsi verilibDigər ölkələr
16:27
İspaniya klubu argentinalı futbolçu ilə müqavilə imzalayıbFutbol
16:19
Azərbaycan etilen istehsalını 12 % artırıbBiznes
16:10