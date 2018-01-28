В Колумбии третий раз за сутки атаковали полицейских

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Колумбии совершено третье за сутки нападение на полицейские участки. Погибли два правоохранителя.

Как передает Report, об этом сообщает портал Heraldo.

Во время первой атаки ночью, когда в городе Санта-Роса-дель-Сур на севере Колумбии неизвестные привели в действие взрывное устройство возле полицейского участка, погибли двое сотрудников правоохранительных органов, один получил ранения.

Второй взрыв у отделения полиции унес жизни четырех человек, 42 пострадали.

Но власти не сообщили, рассматриваются ли происшествия как теракты.