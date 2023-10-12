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В Колумбии спасли азербайджанского мигранта

В Колумбии спасли азербайджанского мигранта Гражданин Азербайджана был спасен в ходе операции, проведенной службой береговой охраны Колумбии на берегу острова Сан-Андрес страны.
Другие страны
12 октября 2023 г. 00:45
В Колумбии спасли азербайджанского мигранта

Гражданин Азербайджана был спасен в ходе операции, проведенной службой береговой охраны Колумбии на берегу острова Сан-Андрес страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу.

Региональный командующий береговой охраной острова Сан-Андрес Эдуардо Солано Прада подтвердил, что спасены 32 нелегальных мигранта - из Азербайджана, Эквадора, Венесуэлы и Чили.

Он отметил, что в связи с инцидентом задержаны два человека.

После завершения необходимых процедур нелегальные мигранты будут отправлены в региональное управление по делам миграции.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiyada azərbaycanlı miqrant xilas edilib

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