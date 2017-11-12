Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Колумбии сорвался в пропасть туристический автобус, погибли 3 человека.
Как передает Report со ссылкой на радиостанции RCN, еще 13 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
Инцидент произошел в департаменте Кундинамарка.
Пострадавшие госпитализированы в ближайшие клиники.
При этом, пассажиры, чье состояние оценивается медиками как критическое, были перенаправлены в Боготу.
Выясняются все обстоятельства и причины трагедии.
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