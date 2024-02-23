В Колумбии разбился вертолет, погибли четверо полицейских

Четверо полицейских погибли при крушении вертолета Black Hawk в департаменте Антиокия на северо-западе Колумбии.

Четверо полицейских погибли при крушении вертолета Black Hawk в департаменте Антиокия на северо-западе Колумбии.

Как передает Report, об этом сообщил глава национальной полиции Уильям Рене Саламанка в Х (ранее Twitter).

"Защищая Колумбию, майор Хуан Моралес, капитан Сесар Родригес и два суперинтенданта Федер Селис и Рафаэль Гонсалес отдали свои жизни в результате катастрофы Black Hawk 0614", - написал он.

"Мои искренние соболезнования семьям этих людей, которые работали на благо страны", - отметил в X президент Колумбии Густаво Петро.

Начато расследование по факту произошедшего.