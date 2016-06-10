​В Колумбии пять человек погибли и 30 пропали без вести в результате оползня

Баку. 10 Июня. REPORT.AZ/ Не менее пяти человек погибли и 30 считаются пропавшими без вести в результате схода оползня в Колумбии.

Как передает Report, об этом сообщает местный Красный крест.

По данным мексиканского канала Televisa, трагедия произошла в четверг вечером по местному времени на дороге между городами Кибдо и Медельин. Изначально на дороге образовался небольшой обвал, и тяжелая техника пыталась его устранить, однако затем произошел оползень.

Пропавшие без вести в основном находились в своих машинах в ожидании, когда закончатся дорожные работы, чтобы продолжить путь. На месте сейчас работают спасатели, пытающиеся извлечь людей из-под завалов.