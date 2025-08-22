О нас

В Колумбии при двух терактах погибло около 20 человек, десятки ранены

В Колумбии при двух терактах погибло около 20 человек, десятки ранены В Колумбии при двух терактах погибло около 20 человек, десятки ранены
Другие страны
22 августа 2025 г. 19:01
В Колумбии при двух терактах погибло около 20 человек, десятки ранены

По меньшей мере 17 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля и атаки на полицейский вертолет в Колумбии.

Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.

Отмечается, что президент страны Густаво Петро возложил ответственность за обе атаки на диссидентов расформированной Революционной вооруженной армии Колумбии (ФАРК).

По данным властей, не менее 12 полицейских погибли в результате нападения с помощью дрона на вертолет, который перевозил сотрудников в район департамента Антьокия на севере Колумбии для ликвидации плантаций коки — сырья для производства кокаина.

Тем временем власти города Кали на юго-западе страны сообщили, что начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался рядом с военной авиационной школой, в результате чего погибли пять человек и более 30 получили ранения. Военно-воздушные силы Колумбии не предоставили СМИ дополнительной информации о взрыве.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 16:39
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi