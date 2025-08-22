В Колумбии при двух терактах погибло около 20 человек, десятки ранены

По меньшей мере 17 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля и атаки на полицейский вертолет в Колумбии.

Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.

Отмечается, что президент страны Густаво Петро возложил ответственность за обе атаки на диссидентов расформированной Революционной вооруженной армии Колумбии (ФАРК).

По данным властей, не менее 12 полицейских погибли в результате нападения с помощью дрона на вертолет, который перевозил сотрудников в район департамента Антьокия на севере Колумбии для ликвидации плантаций коки — сырья для производства кокаина.

Тем временем власти города Кали на юго-западе страны сообщили, что начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался рядом с военной авиационной школой, в результате чего погибли пять человек и более 30 получили ранения. Военно-воздушные силы Колумбии не предоставили СМИ дополнительной информации о взрыве.