В Колумбии ликвидировали главаря крупной наркобанды

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос сообщил в среду о ликвидации одного из главарей крупной банды "Клан залива", занимающейся наркотрафиком.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Мое признание управлению криминальных расследований и Интерпола национальной полиции Колумбии и колумбийской армии за ликвидацию Аристидеса Месы по прозвищу Индеец, третьего человека в руководстве "Клана залива"… Он был ответственен за наркотрафик в Центральную Америку и Европу. Мы продолжаем борьбу с картелями", — сообщил президент Колумбии.

Группировка "Клан Залива" объединяет около 1,5 тысячи бандитов, основную часть которых составляют демобилизовавшиеся военные крайне правых взглядов.