В Колумбии из-за бунта в полицейском участке погибли шесть человек
- 18 сентября, 2025
- 08:00
Шестеро задержанных погибли в результате бунта, приведшего к пожару, в полицейском участке в департаменте Кундинамарка в центральной части Колумбии.
Как передает Report, об этом сообщил губернатор департамента Хорхе Рей Анхель.
"Накануне ночью в полицейском участке в муниципалитете Фунса произошло происшествие. Задержанные, предположительно, подожгли матрасы и вызвали пожар", - написал он в X.
По словам губернатора, шестеро задержанных погибли, еще шестеро остаются в отделении интенсивной терапии. Один задержанный, находившийся в камере, был доставлен в больницу с переломом.
