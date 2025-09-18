В Колумбии из-за бунта в полицейском участке погибли шесть человек

Шестеро задержанных погибли в результате бунта, приведшего к пожару, в полицейском участке в департаменте Кундинамарка в центральной части Колумбии.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор департамента Хорхе Рей Анхель.

"Накануне ночью в полицейском участке в муниципалитете Фунса произошло происшествие. Задержанные, предположительно, подожгли матрасы и вызвали пожар", - написал он в X.

По словам губернатора, шестеро задержанных погибли, еще шестеро остаются в отделении интенсивной терапии. Один задержанный, находившийся в камере, был доставлен в больницу с переломом.