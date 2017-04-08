В Колумбии более 100 детей погибли из-за схода селевого потока

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Не менее 102 детей погибли в Колумбии в результате схода селевого потока, обрушившегося на минувшей неделе на город Мокоа.

Как передает Report, об этом сообщило в пятницу национальное управление по рискам катастроф.

По последним данным ведомства, всего погибли 314 человек. Еще 332 человека получили ранения. Сейчас родным для захоронения выданы тела 247 погибших.

Также власти собрали данные о 127 пропавших без вести. Среди них числятся три иностранца — граждане Испании, Германии и Эквадора.