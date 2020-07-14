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В Колорадо нашли зараженную чумой белку

В Колорадо нашли зараженную чумой белку Ранее бубонную чуму подтвердили у скотовода в городе Баян-Нур Внутренней Монголии
Другие страны
14 июля 2020 г. 10:34
В Колорадо нашли зараженную чумой белку

Зараженная чумой белка обнаружена в американском штате Колорадо.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении депздрава округа Джефферсон.

"В субботу 11 июля тест белки, обнаруженной в городе Моррисон, дал положительный результат на чуму", - сообщили власти.

Отмечается, что это первый подобный случай в округе.

Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотовода в городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР). Кроме того, чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболели два человека. 

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