В Колорадо нашли зараженную чумой белку

Ранее бубонную чуму подтвердили у скотовода в городе Баян-Нур Внутренней Монголии

Зараженная чумой белка обнаружена в американском штате Колорадо.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении депздрава округа Джефферсон.

"В субботу 11 июля тест белки, обнаруженной в городе Моррисон, дал положительный результат на чуму", - сообщили власти.

Отмечается, что это первый подобный случай в округе.

Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотовода в городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР). Кроме того, чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболели два человека.