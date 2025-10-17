В КНР школьница умерла в результате 20 ножевых ранений, нанесенных одноклассником

В Китае 14-летняя девочка получила более 20 ножевых ранений от одноклассника.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

По данным следствия, подростки учились в одном классе средней школы района Лунхуа и жили в одном жилом комплексе. Родители детей по очереди подвозили их в школу и обратно на протяжении трех лет.

В один из дней подросток дождался, пока его жертва останется одна, и напал на нее с ножом, который ранее приобрел в интернете. Прокуроры заявили, что он нанес девочке более 20 ударов. Услышав крики, нападавший вернулся и несколько раз ударил школьницу в шею, после чего скрылся и выбросил оружие.

Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.

Сообщается, что причиной нападения стала мелкая ссора между школьниками.