Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    В КНР школьница умерла в результате 20 ножевых ранений, нанесенных одноклассником

    Другие страны
    • 17 октября, 2025
    • 15:55
    В КНР школьница умерла в результате 20 ножевых ранений, нанесенных одноклассником

    В Китае 14-летняя девочка получила более 20 ножевых ранений от одноклассника.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

    По данным следствия, подростки учились в одном классе средней школы района Лунхуа и жили в одном жилом комплексе. Родители детей по очереди подвозили их в школу и обратно на протяжении трех лет.

    В один из дней подросток дождался, пока его жертва останется одна, и напал на нее с ножом, который ранее приобрел в интернете. Прокуроры заявили, что он нанес девочке более 20 ударов. Услышав крики, нападавший вернулся и несколько раз ударил школьницу в шею, после чего скрылся и выбросил оружие.

    Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.

    Сообщается, что причиной нападения стала мелкая ссора между школьниками.

    Китай ножевые ранения одноклассники смертельный случай

    Последние новости

    16:33

    В Армении задержан ректор, проректор и несколько сотрудников университета

    В регионе
    16:32

    AПБА вводит временные ограничения на животноводческих рынках страны

    Здоровье
    16:30

    Кыргызстан и Венгрия подписали дорожную карту сотрудничества - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:23

    Ильхам Мирзалиев: Системы комби представляют риски для безопасности и здоровья

    Энергетика
    16:21

    Трамп заявил, что верит в развитие торговых отношений с Китаем

    Другие страны
    16:16

    В 2026 году Украина получит более 165 млн евро от Коалиции по разминированию

    Другие страны
    16:08

    В Самарканде прошло 57-е заседание органов безопасности стран СНГ

    Внешняя политика
    16:08

    В Баку состоится 2-е заседание министров промышленности, науки, технологий и инноваций ОТГ

    Инфраструктура
    16:07

    Число ипотечных кредитов по гослинии в Азербайджане превысило 56 тыс.

    Финансы
    Лента новостей