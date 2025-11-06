В КНР показали в действии реактивный ранец

Команда инженеров из исследовательского института Хучжоу при Чжэцзянском университете провела успешные испытания реактивного ранца, с помощью которого человек может перемещаться по воздуху.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телевидение Китая, пилот при управлении таким персональным летательным аппаратом может развивать скорость до 100 км/ч.

"Разработка этого ранца заняла три-четыре года, а летные испытания - два года, это наша самая совершенная и зрелая система", - сказал инженер из команды JetRob Цзяо Боцзин, совершивший небольшой демонстрационный полет.

Устройство оснащено пятью реактивными двигателями. Топливные баки расположены по обеим сторонам ранца. Он весит 31 кг, а с полным баком - 46 кг. Пилот может находиться в воздухе от трех до пяти минут. Аппарат может достигать высоты более 2 м над землей, однако его можно использовать в местах, находящихся на высоте в пределах 1,5 тыс. м над уровнем моря.

По словам Цзяо Боцзина, необходимо определенное время, чтобы научиться безопасно и плавно управлять ранцем, как и в случае с ездой на велосипеде. В будущем, добавил он, ранцем смогут управлять гуманоидные роботы, выполняя полеты в опасных и сложных местах.