    В КНР начали расследование против зампредседателя Центрального военсовета

    Другие страны
    • 24 января, 2026
    • 11:31
    Власти КНР начали антикоррупционное расследование в отношении зампредседателя Центрального военного совета Коммунистической партии Китая (ЦВС) Чжан Юся.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Уточняется, что обвинения в "серьезных нарушениях дисциплины и закона" также предъявлены начальнику Объединенного штаба ЦВС генералу Лю Чжэньли.

    Центральный военный Совет является высшим военным органом КНР, действующим под руководством КПК. В его состав входят председатель, заместитель председателя и члены совета.

    Китай Центральный военсовет расследование Антикоррупционные меры

