В КНР начали расследование против зампредседателя Центрального военсовета

Власти КНР начали антикоррупционное расследование в отношении зампредседателя Центрального военного совета Коммунистической партии Китая (ЦВС) Чжан Юся.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

Уточняется, что обвинения в "серьезных нарушениях дисциплины и закона" также предъявлены начальнику Объединенного штаба ЦВС генералу Лю Чжэньли.

Центральный военный Совет является высшим военным органом КНР, действующим под руководством КПК. В его состав входят председатель, заместитель председателя и члены совета.