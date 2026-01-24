В КНР начали расследование против зампредседателя Центрального военсовета
Другие страны
- 24 января, 2026
- 11:31
Власти КНР начали антикоррупционное расследование в отношении зампредседателя Центрального военного совета Коммунистической партии Китая (ЦВС) Чжан Юся.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).
Уточняется, что обвинения в "серьезных нарушениях дисциплины и закона" также предъявлены начальнику Объединенного штаба ЦВС генералу Лю Чжэньли.
Центральный военный Совет является высшим военным органом КНР, действующим под руководством КПК. В его состав входят председатель, заместитель председателя и члены совета.
