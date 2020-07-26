В КНДР заявили о первом случае подозрения на коронавирус в стране

КНДР в воскресенье заявила о первом случае подозрения на заражение коронавирусом нового типа в стране, человек с подозрением на COVID-19 незаконно пересек военно-демаркационную линию между Югом и Севером Кореи 19 июля.

КНДР в воскресенье заявила о первом случае подозрения на заражение коронавирусом нового типа в стране, человек с подозрением на COVID-19 незаконно пересек военно-демаркационную линию между Югом и Севером Кореи 19 июля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Организация по борьбе с эпидемией в КНДР сообщила, что результаты анализов на коронавирус вернувшегося в КНДР показали неопределенный результат. Он был помещен в жесткий карантин, власти выявляют тех, кто с ним контактировал.

Политбюро центрального комитета Трудовой партии Кореи созвало чрезвычайное заседание, на котором присутствовал Лидер КНДР Ким Чен Ын, для рассмотрения ситуации в городе Кэсон, где и было зафиксировано подозрение на заражение коронавирусом.