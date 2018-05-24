В КНДР завершён демонтаж ядерного полигона

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Демонтаж ядерного полигона Пхунгери в Северной Корее закончен, cообщает Report со ссылкой на RT.
На полигоне взорвали все три действовавшие шахты вместе с наземными постройками.
Ранее сообщалось, что в КНДР для освещения данного мероприятия прибыли иностранные журналисты.
В конце апреля северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином пообещал закрыть испытательный полигон Пхунгери.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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