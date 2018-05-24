В КНДР завершён демонтаж ядерного полигона

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Демонтаж ядерного полигона Пхунгери в Северной Корее закончен, cообщает Report со ссылкой на RT.

На полигоне взорвали все три действовавшие шахты вместе с наземными постройками.

Ранее сообщалось, что в КНДР для освещения данного мероприятия прибыли иностранные журналисты.

В конце апреля северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином пообещал закрыть испытательный полигон Пхунгери.