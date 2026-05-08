В КНДР провели ходовые испытания эсминца "Чвэ Хён"
- 08 мая, 2026
- 08:45
Лидер КНДР Ким Чен Ын понаблюдал за ходовыми испытаниями нового эсминца "Чвэ Хён".
Как передает Report, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По информации агентства, Ким Чен Ын также проверил эксплуатационные возможности и боевую готовность корабля.
Лидер страны подтвердил распоряжение передать корабль ВМФ к середине июня.
09:32
