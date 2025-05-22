В КНДР при спуске эсминца на воду произошел инцидент

Лидер КНДР Ким Чен Ын стал свидетелем того, как во время церемонии новый эсминец не сошел на воду как положено, получив повреждения из-за ошибки ответственного руководства.
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Церемония, на которой присутствовал Ким Чен Ын, проходила 21 мая в Чхонджине. Водоизмещение эсминца составляло 5 тыс. тонн. "Во время спуска на воду эсминца произошла серьезная авария: из-за неумелого руководства и неосторожности в управлении не обеспечена параллельность движения тележки, в результате чего спусковая каретка кормы корабля сошла со стапеля преждевременно и наскочила на препятствие, нарушилось равновесие корабля из-за разрушения некоторых частей днища корабля, а нос корабля не сошел со стапеля", - информировало агентство.
"Товарищ Ким Чен Ын наблюдал весь процесс аварии и дал оценку, что произошедшее является недопустимой серьезной аварией и преступлением, вызванным просто неосторожностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом", - говорится в сообщении. Он потребовал восстановить корабль до июньского пленума Центрального комитета партии. По его словам, этот вопрос связан с "авторитетом государства".
В то же время председатель государственных дел предупредил, что на пленуме будут рассмотрены ошибки "безответственных руководящих работников отдела оборонной промышленности ЦК партии, Политехнического университета имени Ким Чака, Центрального института проектирования судна и Чхонджинской судостроительной верфи".