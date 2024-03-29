В КНДР пообещали жестко отреагировать на посягательство Японии на ее суверенитет

КНДР жестко отреагирует на любые посягательства на свой суверенитет со стороны Японии, которая, несмотря на официальный отказ Пхеньяна от диалога, пытается выйти на контакт с ним.

КНДР жестко отреагирует на любые посягательства на свой суверенитет со стороны Японии, которая, несмотря на официальный отказ Пхеньяна от диалога, пытается выйти на контакт с ним.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи.

"Диалог между КНДР и Японией не является нашей заботой, и мы не допустим никаких попыток со стороны Японии установить с нами контакт. Мы всегда будем жестко реагировать на вмешательство Японии в вопросы, касающиеся нашего суверенитета", - сказала она.