О нас

В КНДР пообещали жестко отреагировать на посягательство Японии на ее суверенитет

В КНДР пообещали жестко отреагировать на посягательство Японии на ее суверенитет КНДР жестко отреагирует на любые посягательства на свой суверенитет со стороны Японии, которая, несмотря на официальный отказ Пхеньяна от диалога, пытается выйти на контакт с ним.
Другие страны
29 марта 2024 г. 15:12
В КНДР пообещали жестко отреагировать на посягательство Японии на ее суверенитет

КНДР жестко отреагирует на любые посягательства на свой суверенитет со стороны Японии, которая, несмотря на официальный отказ Пхеньяна от диалога, пытается выйти на контакт с ним.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи.

"Диалог между КНДР и Японией не является нашей заботой, и мы не допустим никаких попыток со стороны Японии установить с нами контакт. Мы всегда будем жестко реагировать на вмешательство Японии в вопросы, касающиеся нашего суверенитета", - сказала она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Разведка Украины назвала цель стрельбы в Крокус сити холле
Разведка Украины назвала цель стрельбы в "Крокус сити холле"
23 марта 2024 г. 00:32
После теракта в Красногорске в Азербайджанскую общину Москвы поступают звонки с угрозами 
После теракта в Красногорске в Азербайджанскую общину Москвы поступают звонки с угрозами 
25 марта 2024 г. 18:23
Офис Зеленского: Украина не имеет отношения к теракту в Крокус Сити Холле
Офис Зеленского: Украина не имеет отношения к теракту в "Крокус Сити Холле"
22 марта 2024 г. 23:59
Украина и Дания договорились сотрудничать в сфере военных закупок для Киева
Украина и Дания договорились сотрудничать в сфере военных закупок для Киева
25 марта 2024 г. 17:32
В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
27 марта 2024 г. 20:28
Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в Крокусе
Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
25 марта 2024 г. 19:59
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
28 марта 2024 г. 12:07
Следственный комитет РФ попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в Крокусе
Следственный комитет РФ попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
25 марта 2024 г. 19:02
СМИ: Задержан один из подозреваемых в совершении теракта в Крокус Сити Холле
СМИ: Задержан один из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"
22 марта 2024 г. 23:49
На территорию России не впустили 40 граждан Киргизии
На территорию России не впустили 40 граждан Киргизии
26 марта 2024 г. 21:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi