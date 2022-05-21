В КНДР общее число пациентов с симптомами лихорадки выросло до 2,46 млн

Власти КНДР выявили не менее 219 030 человек с симптомами лихорадки за прошедшие сутки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 2,46 млн.

Власти КНДР выявили не менее 219 030 человек с симптомами лихорадки за прошедшие сутки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 2,46 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Из общего числа больных лихорадкой поправились 1,76 млн жителей, 692 тыс проходят лечение. За прошедшие сутки умер один человек, общее число летальных исходов составляет 66. Как считают в Сеуле, в число "заболевших лихорадкой" входят не только инфицированные коронавирусом. Власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления COVID-19.

В пятницу власти объявили, что за предшествующие сутки зарегистрировали 263 370 случаев повышенной температуры и два летальных исхода. Суточный прирост инфицированных составляет менее 300 тыс пятый день подряд, в воскресенье власти народной республики отчитались о 392 тыс больных.