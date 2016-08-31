В КНДР казнили заместителя министра образования

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Заместитель министра образования КНДР Ким Ен Джи был недавно казнен.

Как передает Report, со ссылкой на агентство Ренхап, с таким утверждением выступил представитель министерства объединения Южной Кореи Чон Чжун Хи.

"Мы располагаем подобной информацией", - отметил он, отказавшись, однако, привести какие-либо дополнительные данные.

Во вторник южнокорейская газета "Чунан ильбо" также сообщила о казни еще двух высокопоставленных чиновников в КНДР. Официальных заявлений северокорейской стороны по этому вопросу не поступало.