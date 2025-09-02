В КНДР изготовили новый двигатель для МБР "Хвасон-19" и новой ракеты "Хвасон-20"

Лидер КНДР Ким Чен Ын 1 сентября посетил НИИ Комплексного центра по исследованию химических материалов при Главном управлении ракетостроения КНДР.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер ознакомился с результатами испытаний новейшего твердотопливного двигателя, который планируется использовать для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-19" и МБР следующего поколения "Хвасон-20".

Подчеркивается, что твердотопливный двигатель большой тяги изготовлен с использованием композиционного материала, армированного углеродными волокнами. Он проходил наземные испытания в течение двух лет, а с результатами ознакомился лидер КНДР. Ким Чен Ын "обсудил вопрос по созданию специализированной базы серийного производства", отмечает ЦТАК.