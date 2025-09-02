KXDR "Hwasong-19" və "Hwasong-20" raketləri üçün yeni mühərrik istehsal edib
- 02 sentyabr, 2025
- 06:03
KXDR lideri Kim Çen In sentyabrın 1-də Raket Tikintisi Baş İdarəsi yanında Kimyəvi Materialların Tədqiqatı üzrə Kompleks Mərkəzin Elmi-Tədqiqat İnstitutunu ziyarət edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyi (KCNA) məlumat yayıb.
Şimali Koreya lideri "Hwasong-19" qitələrarası ballistik raketində (ICBM) və növbəti nəsil "Hwasong-20" ICBM-də istifadə edilməsi planlaşdırılan ən yeni bərk yanacaqlı mühərrikin sınaq nəticələri ilə tanış olub.
Vurğulanır ki, karbon lifləri ilə gücləndirilmiş kompozit materialdan hazırlanmış, böyük dartı gücünə malik bərk yanacaqlı mühərrik iki il ərzində yerüstü sınaqlardan keçib.
