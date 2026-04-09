В КНДР испытали электромагнитное оружие

Академия национальной обороны совместно с Главным управлением ракетостроения КНДР в период с 6 по 8 апреля осуществили ряд испытаний, включая проверку системы электромагнитного вооружения, тестирование рассеивающего снаряда на основе углеродных волокон, оценку боевой надежности мобильного зенитного ракетного комплекса малой дальности, а также испытание по определению боевой пригодности и поражающей мощности кассетной боеголовки тактической баллистической ракеты.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Руководивший испытаниями член Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, первый заместитель заведующего отделом ЦК партии генерал армии Ким Чон Сик заявил, что электромагнитное вооружение и снаряд на основе углеродных волокон представляют собой специальные средства стратегического назначения, предназначенные для интеграции с различными военными системами и использования в разных оперативных пространствах.

Управление по исследованию систем вооружений ПВО при Главном управлении ракетостроения осуществило проверку боевой надежности мобильного зенитного ракетного комплекса малой дальности.

По итогам испытания было подтверждено, отмечает ЦТАК, что кассетная боеголовка тактической баллистической ракеты наземного базирования типа "Хвасонпхо-11а" способна с высокой плотностью поражать цели на площади 6,5-7 гектаров.

Помимо этого, был выполнен пуск для проверки максимальной нагрузочной способности двигателя, при создании которого применялись материалы с пониженной себестоимостью.