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    В китайском городе запретили Рождество

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Власти китайского города Ланфан в провинции Хэбэй под Пекином запретили использовать какие-либо украшения, связанные с Рождеством, а также проводить мероприятия, приуроченные к празднику.

    Как передает Report, об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на постановление местных властей.

    В постановлении отмечается, что правоохранительным органам следует усилить патруль, чтобы пресечь выставление на улицах рождественских елей, фигур Санта-Клаусов, а также другой рождественской атрибутики.

    "Удалить все приклеенные на окнах учреждений рождественские картинки, транспаранты, световую рекламу и другие пропагандистские инструменты", — говорится в постановлении.

    Также местные власти запретили уличные выступления и иные "пропагандистские мероприятия". По их мнению, Рождество и связанные с ним активности "пропагандируют" религию.

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