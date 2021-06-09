В китайской провинции выявили вспышку птичьего гриппа

В китайской провинции Шэньси зафиксировали вспышку птичьего гриппа.

В китайской провинции Шэньси зафиксировали вспышку птичьего гриппа.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает министерство сельского хозяйства Китая.

"В национальном природном заповеднике Хунцзяннао происходит вспышка высокопатогенного птичьего гриппа подтипа H5N8", - говорится в сообщении.

В очаге эпидемии погибло 4 249 птиц. После выявления вспышки на территории незамедлительно задействовали механизм реагирования на чрезвычайные ситуации, проведено лечение всех больных птиц и дезинфекция окружающей среды.

С начала текущего года в Китае было зарегистрировано в общей сложности шесть вспышек высокопатогенного птичьего гриппа, все они носят точечный характер.

Ранее в Китае был выявлен первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3.