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В китайской провинции 13 человек погибли в ДТП

В китайской провинции 13 человек погибли в ДТП По меньшей мере 13 человек погибли в результате опрокидывания автобуса в центральной китайской провинции Ганьсу. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Другие страны
26 июля 2021 г. 17:10
В китайской провинции 13 человек погибли в ДТП

По меньшей мере 13 человек погибли в результате опрокидывания автобуса в центральной китайской провинции Ганьсу. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел на скоростной автомагистрали G22, соединяющей восточное побережье Китая с провинцией Ганьсу. Автобус перевозил 63 сельскохозяйственных рабочих из центральной провинции Хэнань в северо-западную провинцию Цинхай.

Пострадали 47 пассажиров, они доставлены в местную больницу. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Три человека - два водителя и представитель подрядчика рабочих - задержаны правоохранительными органами.

Следствие уточняет детали происшествия.

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