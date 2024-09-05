В Китае задержаны пять сотрудников фармацевтической компании AstraZeneca

Полиция в Китае задержала пятерых действующих и бывших сотрудников британской фармацевтической компании AstraZeneca для допроса о потенциальной незаконной деятельности, одно из расследований связано со сбором данных о пациентах.

Полиция в Китае задержала пятерых действующих и бывших сотрудников британской фармацевтической компании AstraZeneca для допроса о потенциальной незаконной деятельности, одно из расследований связано со сбором данных о пациентах.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Расследование ведет полиция в южном мегаполисе Шеньчжэне, а задержания были произведены летом... Одно расследование связано со сбором компанией данных о пациентах и тем, были ли нарушены при этом китайские законы о конфиденциальности данных", - отметил он.

Все задержанные - китайские граждане, которые занимались продажей препаратов от рака в онкологическом подразделении компании.

Власти страны также расследуют возможную причастность некоторых лиц к импорту препарата от рака печени, который не получил одобрения для распространения в материковом Китае.

Между тем, в AstraZeneca заявили, что осведомлены о том, что в отношении "небольшого числа" сотрудников компании в Китае ведется расследование.