​В Китае за сутки выявили всего 4 случая заражения COVID-19

Китай выявил лишь четыре новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, выздоровели 32 пациента, летальных исходов не было.

Как передает Report, об этом следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что все четыре случая - ввозные, которые были выявлены в Шанхае. В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1 664 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 525 человек, 13 находятся в тяжелом состоянии, 1 139 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 862 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 619 человек (41 человек находится в тяжелом состоянии), 77 610 человек выписаны из больниц, 4 633 скончались", - говорится в сообщении.