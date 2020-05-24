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В Китае за сутки выявили 39 случаев заражения COVID-19

​В Китае за сутки выявили 39 случаев заражения COVID-19

Китай за минувшие сутки выявил три случая заражения коронавирусом и 36 бессимптомных носителей, выздоровели три пациента, летальных случаев нет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из трех новых случаев один локальный случай был зарегистрирован в провинции Цзилинь и два ввозных в Шанхае и провинции Гуандун.

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 82 974 случая заражения коронавирусной инфекцией, 78 261 человек выздоровели, 79 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1 713, из них выздоровели 1 673 человека.

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