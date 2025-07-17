В Китае за полгода материальный ущерб от пожаров превысил $570 млн

Прямой материальный ущерб от пожаров в Китае за январь - июнь составил 4,08 млрд юаней (более $570 млн по текущему курсу ЦБ страны).

Прямой материальный ущерб от пожаров в Китае за январь - июнь составил 4,08 млрд юаней (более $570 млн по текущему курсу ЦБ страны).

Как передает Report, об этом заявила старший управляющий департамента по стратегическим и правовым вопросам Государственного пожарно-спасательного управления КНР Лю Цзиян.

Как она уточнила на пресс-конференции, указанный показатель на 9,3% ниже, чем за аналогичный период 2024 года. "Всего в Китае за полгода было зафиксировано 552 тыс. пожаров. Их количество фактически осталось на прежнем уровне, - добавила чиновник. - Погибли 1 084 человека), еще 1 149 получили травмы".

Лю Цзиян отметила, что число жертв и пострадавших в КНР в результате пожаров за шесть месяцев сократилось в годовом исчислении на 6,2% и 16,9% соответственно. Она отметила, что возгорания в стране происходили прежде всего в связи с неисправностью электрооборудования, неосторожного обращения с огнем в быту, курения и неконтролируемых источников огня.