В Китае взорвался газопровод, есть погибшие и раненые

В результате взрыва газопровода в китайском городе Даляньн погибли два человека, девять пострадали.

В результате взрыва газопровода в китайском городе Даляньн погибли два человека, девять пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Взрыв произошел коло 05.50 по местному времени (01.50 - бакинское время) возле одного из жилых комплексов в новом районе Цзиньпу.

Изначально местные власти сообщили о восьми пострадавших и трех пропавших без вести, позже всех пропавших удалось найти, однако два человека к тому моменту уже скончались, третьего отправили в больницу для оказания необходимой медпомощи.

Сообщается, что, согласно предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа на газопроводе компании "Тяньчэн Жаньци". После взрыва 10 автомобилей, находившихся вблизи места происшествия, получили различные повреждения, некоторые загорелись.