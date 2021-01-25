О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Китае взорвался газопровод, есть погибшие и раненые

В Китае взорвался газопровод, есть погибшие и раненые В результате взрыва газопровода в китайском городе Даляньн погибли два человека, девять пострадали.
Другие страны
25 января 2021 г. 08:54
В Китае взорвался газопровод, есть погибшие и раненые

В результате взрыва газопровода в китайском городе Даляньн погибли два человека, девять пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Взрыв произошел коло 05.50 по местному времени (01.50 - бакинское время) возле одного из жилых комплексов в новом районе Цзиньпу.

Изначально местные власти сообщили о восьми пострадавших и трех пропавших без вести, позже всех пропавших удалось найти, однако два человека к тому моменту уже скончались, третьего отправили в больницу для оказания необходимой медпомощи.

Сообщается, что, согласно предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа на газопроводе компании "Тяньчэн Жаньци". После взрыва 10 автомобилей, находившихся вблизи места происшествия, получили различные повреждения, некоторые загорелись.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

Власти США хотят присутствия Нацгвардии в Вашингтоне из-за угроз законодателям
Власти США хотят присутствия Нацгвардии в Вашингтоне из-за угроз законодателям
25 января 2021 г. 09:20
Жителей Австрии обязали носить респираторы вместо масок
Жителей Австрии обязали носить респираторы вместо масок
25 января 2021 г. 08:32
Cенаторы-республиканцы выступили против импичмента Трампу
Cенаторы-республиканцы выступили против импичмента Трампу
25 января 2021 г. 07:33
Трамп не планирует создавать новую партию
Трамп не планирует создавать новую партию
25 января 2021 г. 06:32
Президент Мексики заразился коронавирусом
Президент Мексики заразился коронавирусом
25 января 2021 г. 05:24
Стрельба в США, есть погибшие
Стрельба в США, есть погибшие
25 января 2021 г. 03:56
В Нидерландах задержали свыше 100 участников акций протеста
ФотоВ Нидерландах задержали свыше 100 участников акций протеста
25 января 2021 г. 03:25
Президент Португалии лидирует на выборах главы государства
Президент Португалии лидирует на выборах главы государства
25 января 2021 г. 02:56
В Греции на прогулке утонул экс-министр
В Греции на прогулке утонул экс-министр
25 января 2021 г. 02:28
В Абу-Даби открылось израильское посольство
В Абу-Даби открылось израильское посольство
25 января 2021 г. 01:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi