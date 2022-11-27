В Китае выявили рекордное число заболевших COVID-19 четвертый день подряд

В Китае за 26 ноября выявили рекордное число заболевших COVID-19 — 39 791 нового случая. Максимальное число зараженных фиксируется уже четвертый день подряд.

В Китае за 26 ноября выявили рекордное число заболевших COVID-19 — 39 791 нового случая. Максимальное число зараженных фиксируется уже четвертый день подряд.

Как передает Report, об этом следует из данных на сайте Национального комитета здравоохранения КНР.

Количество заболевших, у которые проявились симптомы коронавируса, составило 3 709 человек, у остальных 36 082 зараженных COVID-19 не проявились симптомы.

Днем ранее количество заболевших в КНР составило 39 506 новых случаев.

Была также зарегистрирована одна смерть. Общее число погибших в результате коронавируса в КНР достигло 5 233 человек.