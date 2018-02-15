В Китае выявили первый случай заражения человека новым штаммом птичьего гриппа

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Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Китае зарегистрировали первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N4. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Государственном комитете по делам здравоохранения и планового деторождения КНР.

"Государственный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения КНР 13 февраля 2018 года зарегистрировал первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N4. Заразившейся оказалась 68-летняя женщина, проживающая в уезде Лиян округа Чанчжоу в провинции Цзянсу", — сообщили в комитете.

Также в ведомстве рассказали, что в конце декабря 2017 года женщина контактировала с живой птицей. После этого у нее появились симптомы, указывающие на простудное заболевание. После китаянка поступила в больницу, где ей поставили диагноз тяжелая пневмония.

Эпидемиологи проверили 28 человек, которые вступали в контакт с инфицированной, однако не выявили заражения.