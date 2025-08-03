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В Китае выявили более 2,8 тысячи новых случаев лихорадки чикунгунья

В Китае выявили более 2,8 тысячи новых случаев лихорадки чикунгунья Более 2,8 тысячи новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья выявлено в китайской южной провинции Гуандун за неделю.
Другие страны
3 августа 2025 г. 22:05
В Китае выявили более 2,8 тысячи новых случаев лихорадки чикунгунья

Более 2,8 тысячи новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья выявлено в китайской южной провинции Гуандун за неделю.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"С 27 июля по 2 августа в провинции Гуандун было зарегистрировано 2892 новых случая лихорадки чикунгунья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тяжёлых случаев и летальных исходов не зарегистрировано. Большая часть случаев (2770) была выявлена в городе Фошань.

По словам главного эксперта по профилактике инфекционных заболеваний из центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун Кан Миня, которого цитирует телеканал, несмотря на то, что быстрый рост эпидемии в провинции удалось сдержать, профилактика и контроль эпидемии по-прежнему сталкиваются с серьёзными вызовами на фоне сезона паводков, когда комары часто становятся переносчиками заболеваний.

Эксперт отметил, что ключ к эффективной профилактике — это очистка стоячей воды, уничтожение взрослых комаров и предотвращение укусов.

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