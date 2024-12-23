В Китае врезавшийся в толпу водитель приговорен к смертной казни

Обвиняемого Хуан Вэня также приговорили к лишению политических прав за преступление, связанное с созданием угрозы общественной безопасности ПЕКИН, 23 декабря. /ТАСС/. Китайский суд приговорил к смертной казни с отсрочкой исполнения водителя, который наех

Китайский суд приговорил к смертной казни с отсрочкой исполнения водителя, который наехал на толпу людей в городе Чандэ.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая CCTV.

"23 декабря 2024 года Народный суд промежуточной инстанции города Чандэ провинции Хунань публично рассмотрел дело Хуан Вэня. Обвиняемый приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения и лишением политических прав за преступление, связанное с созданием угрозы общественной безопасности", - говорится в решении суда.

Напомним, что Хуан Вэнь 19 ноября 2024 года врезался в толпу людей у входа в начальную школу района Динчэн города Чандэ. В результате инцидента пострадали в том числе 18 школьников.

Ранее аналогичное происшествие произошло в городе Чжухай (провинция Гуандун) в южной части Китая - вечером 11 ноября внедорожник въехал в толпу людей. 62-летний водитель по фамилии Фань попытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицией.