В Китае впервые показали мобильную систему роевого боя БПЛА "Атлас"
- 26 марта, 2026
- 08:44
В Китае впервые продемонстрировали мобильную систему роевого боя беспилотников "Атлас", оператор которой способен в одиночку управлять 96 дронами.
Как передает Report, сюжет о новой системе вооружения показало Центральное телевидение КНР (CCTV).
В сюжете говорится, что новая система состоит из боевой машины с пусковой установкой "Рой-2", автомобиля наведения и контроля, а также машины технической поддержки.
Согласно информации, пусковая установка "Рой-2" запускает беспилотники с интервалом в три секунды, что обеспечивает безопасную дистанцию между ними в воздухе.
Уточняется, что в первую очередь в воздух поднимаются разведывательные дроны или аппараты для подавления противника, после чего запускаются ударные беспилотники.
Кроме того, БПЛА способны обмениваться информацией между собой и в режиме реального времени корректировать свое положение для равномерного построения роя.