В Китае впервые показали мобильную систему роевого боя БПЛА "Атлас"

В Китае впервые продемонстрировали мобильную систему роевого боя беспилотников "Атлас", оператор которой способен в одиночку управлять 96 дронами.

Как передает Report, сюжет о новой системе вооружения показало Центральное телевидение КНР (CCTV).

В сюжете говорится, что новая система состоит из боевой машины с пусковой установкой "Рой-2", автомобиля наведения и контроля, а также машины технической поддержки.

Согласно информации, пусковая установка "Рой-2" запускает беспилотники с интервалом в три секунды, что обеспечивает безопасную дистанцию между ними в воздухе.

Уточняется, что в первую очередь в воздух поднимаются разведывательные дроны или аппараты для подавления противника, после чего запускаются ударные беспилотники.

Кроме того, БПЛА способны обмениваться информацией между собой и в режиме реального времени корректировать свое положение для равномерного построения роя.