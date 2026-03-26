    В Китае впервые показали мобильную систему роевого боя БПЛА Атлас

    В Китае впервые продемонстрировали мобильную систему роевого боя беспилотников "Атлас", оператор которой способен в одиночку управлять 96 дронами.

    Как передает Report, сюжет о новой системе вооружения показало Центральное телевидение КНР (CCTV).

    В сюжете говорится, что новая система состоит из боевой машины с пусковой установкой "Рой-2", автомобиля наведения и контроля, а также машины технической поддержки.

    Согласно информации, пусковая установка "Рой-2" запускает беспилотники с интервалом в три секунды, что обеспечивает безопасную дистанцию между ними в воздухе.

    Уточняется, что в первую очередь в воздух поднимаются разведывательные дроны или аппараты для подавления противника, после чего запускаются ударные беспилотники.

    Кроме того, БПЛА способны обмениваться информацией между собой и в режиме реального времени корректировать свое положение для равномерного построения роя.

    Мобильная система роевого боя БПЛА пусковая установка Китайская Народная Республика
    Çin PUA-larla bağlı yeni silah sistemini təqdim edib
