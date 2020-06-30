В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19

Китай за минувшие сутки выявил 19 новых случаев коронавирусной инфекции и четырех бессимптомных носителей, из больниц выписали девять пациентов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 19 новых случаев восемь - локальные (семь в Пекине, один в Шанхае), 11 - ввозные.

Большая часть локальных случаев Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Всего с 11 июня в городе выявили 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 27 бессимптомных носителей находятся под медицинским наблюдением.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлен 83 531 случай коронавирусной инфекции, 78 469 человек выздоровели, 428 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев - 1 918, выздоровели 1 830 человек.