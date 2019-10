В Китае в результате взрыва на химзаводе погибли четыре человека - ВИДЕО - ФОТО

Четыре человека погибли в результате взрыва на химзаводе в городском округе Юйлинь, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Взрыв прогремел сегодня утром в городском округе Юйлинь (Гуанси-Чжуанский автономный район) на химзаводе. В результате погибли четыре человека и трое пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что рабочая группа аварийного управления городского округа Юйлинь уже прибыла на место и занимается локализацией последствий чрезвычайного происшествия.

4 killed, 6 injured in an explosion at a chemical plant in Yulin, South China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. pic.twitter.com/HqZirASIvg