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В Китае в результате взрыва на химзаводе погибли четыре человека - ВИДЕО - ФОТО

В Китае в результате взрыва на химзаводе погибли четыре человека
​Четыре человека погибли в результате взрыва на химзаводе в городском округе Юйлинь

Четыре человека погибли в результате взрыва на химзаводе в городском округе Юйлинь, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Взрыв прогремел сегодня утром в городском округе Юйлинь (Гуанси-Чжуанский автономный район) на химзаводе. В результате погибли четыре человека и трое пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что рабочая группа аварийного управления городского округа Юйлинь уже прибыла на место и занимается локализацией последствий чрезвычайного происшествия. 

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