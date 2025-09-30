В Китае в результате отравления парами серной кислоты погибли пять человек
30 сентября, 2025
- 08:11
Пять рабочих химического предприятия погибли и еще три пострадали в китайской провинции Хэнань в результате отравления парами серной кислоты.
Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Xinhua.
Инцидент произошел на химическом предприятии Hexin Chemical в городе Хэби. Согласно предварительному расследованию, во время транспортировки емкости с серной кислоты произошел ее разлив. Едкое вещество попало в септический резервуар предприятия, в результате чего образовались ядовитые пары.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, вред здоровью двух других оценивается как легкий.
Деятельность объекта приостановлена, весь персонал эвакуирован.
По факту ведется расследование.
