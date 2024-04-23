В Китае стартовала ежегодная операция по поиску коррупционеров, покинувших страну

В Китае начался ежегодный этап антикоррупционной кампании под названием "Охота на лис", направленной на поиск и задержание китайских граждан, скрывающихся за границей и подозреваемых в совершении экономических преступлений.

В Китае начался ежегодный этап антикоррупционной кампании под названием "Охота на лис", направленной на поиск и задержание китайских граждан, скрывающихся за границей и подозреваемых в совершении экономических преступлений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Согласно информации, региональные управления министерства общественной безопасности (МОБ) Китая получили указания о поиске лиц, которым удалось сбежать от правосудия и вывести незаконно полученные доходы за рубеж.

За весь период "Охоты на лис", начатой в 2014 году, китайским правоохранительным органам удалось вернуть на родину 9 тыс. подозреваемых, скрывавшихся на территории 120 государств и территорий. Общая стоимость конфискованных активов составила 49 млрд юаней ($6,7 млрд).

Власти Китая активизировали борьбу с коррупцией после прихода к власти в 2012 году пятого поколения руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние годы многие чиновники и члены Коммунистической партии Китая (КПК) лишились постов и были приговорены к тюремным срокам, в том числе пожизненным. Некоторые коррупционеры были приговорены к смертной казни.