В Китае снесли часть больницы вместе с людьми

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Бульдозеры частично разрушили действующую больницу в китайском Чжэнчжоу, в результате чего шесть тел из морга оказались погребены под строительным мусором, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Больница №4, принадлежащая Университету Чжэнчжоу, пострадала в процессе земельного спора, уточняет агентство Синьхуа.

По данным врачей, был нанесен ущерб медицинскому оборудованию на сумму 600 тыс. долларов.

Директор отделения радиологии Лю Чуньгуан рассказал Синьхуа, что на момент начала сноса он осматривал пациента.

"[В стене] появилась зияющая дыра. Пациент был до смерти напуган и убежал", - рассказал он.

Представитель больницы Юань Фан так прокомментировал снос морга: "Хоронить тела пациентов под обломками крайне неуважительно к покойным".

Этот случай вызвал волну возмущения в Китае, где принудительный снос домов - частое явление.

Администрация района Хуэйцзи пояснила в заявлении, что кабинет компьютерной томографии и морг располагались на земле, выделенной для расширения дороги. По утверждению властей, они несколько раз просили больницу самостоятельно снести часть здания, а перед началом сноса в пятницу эвакуировали пациентов.

Однако больница заявила, что в момент начала сноса в здании было три врача и один пациент. Несколько человек пострадали при попытке остановить снос, сообщают СМИ.