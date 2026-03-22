В Китае раскрыли прогноз роста ВВП к 2030 году

ВВП Китая к 2030 году, по прогнозам руководства страны, должен выйти на отметку 175 трлн юаней ($25,39 трлн в пересчете по действующему курсу Народного банка КНР - ред.).

Как передает Report, об этом заявил глава Государственного совета КНР Ли Цян на церемонии открытия Форума развития Китая.

"Мы рассчитываем, что в перспективе ближайших пяти лет совокупный размер китайской экономики достигнет уровня 175 трлн юаней", - отметил он.

По словам премьера, на протяжении 15-й пятилетки (2026–2030 годы) ежегодный ВВП государства, согласно оценкам китайского правительства, должен прибавить свыше 30 трлн юаней ($4,35 трлн). Это, как подчеркнул Ли Цян, "создаст более обширное пространство для углубления торгово-экономического взаимодействия между КНР и зарубежными партнерами".

"Обозначив ключевые направления развития, мы намерены обеспечивать устойчивый рост экономики, следовать курсу на цифровизацию, экологическую модернизацию и интеграцию, ускорять формирование современной индустриальной системы и способствовать качественному развитию", - заключил глава Госсовета КНР.