В Китае раскрыли прогноз роста ВВП к 2030 году
- 22 марта, 2026
- 06:38
ВВП Китая к 2030 году, по прогнозам руководства страны, должен выйти на отметку 175 трлн юаней ($25,39 трлн в пересчете по действующему курсу Народного банка КНР - ред.).
Как передает Report, об этом заявил глава Государственного совета КНР Ли Цян на церемонии открытия Форума развития Китая.
"Мы рассчитываем, что в перспективе ближайших пяти лет совокупный размер китайской экономики достигнет уровня 175 трлн юаней", - отметил он.
По словам премьера, на протяжении 15-й пятилетки (2026–2030 годы) ежегодный ВВП государства, согласно оценкам китайского правительства, должен прибавить свыше 30 трлн юаней ($4,35 трлн). Это, как подчеркнул Ли Цян, "создаст более обширное пространство для углубления торгово-экономического взаимодействия между КНР и зарубежными партнерами".
"Обозначив ключевые направления развития, мы намерены обеспечивать устойчивый рост экономики, следовать курсу на цифровизацию, экологическую модернизацию и интеграцию, ускорять формирование современной индустриальной системы и способствовать качественному развитию", - заключил глава Госсовета КНР.