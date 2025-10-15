Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    В Китае пьяный водитель сбил группу людей на электроскутерах, погибли восемь человек

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 07:16
    В Китае пьяный водитель сбил группу людей на электроскутерах, погибли восемь человек

    Восемь человек погибли в результате наезда автомобиля на группу людей на электроскутерах в восточной провинции КНР Шаньдун.

    Как передает со ссылкой на китайские СМИ, об этом сообщила местная полиция, еще 4 человека были госпитализированы с травмами.

    Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

    За рулем автомобиля находился 37-летний мужчина. Согласно предварительному расследованию, причиной ДТП стало вождение в нетрезвом виде.

    Ведется дополнительное расследование.

    Китай ДТП погибшие
    Çində baş verən yol qəzasında səkkiz nəfər ölüb, dörd nəfər yaralanıb

    Последние новости

    07:48

    Трамп сегодня проведет пресс-конференцию с директором ФБР

    Другие страны
    07:16

    В Китае пьяный водитель сбил группу людей на электроскутерах, погибли восемь человек

    Другие страны
    06:58

    Армия США запустила программу внедрения ядерных реакторов для электроснабжения

    Другие страны
    06:26

    Стоимость золота обновила исторический максимум и превысила $4 200

    Финансы
    06:01
    Фото
    Видео

    В Эквадоре произошел взрыв возле ТЦ, есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    05:44

    В Японии 21 октября пройдут выборы нового премьер-министра

    Другие страны
    05:15

    ASPI: Австралии грозит конфликт в регионе до поставки подлодок альянса AUKUS

    Другие страны
    04:58

    СМИ: На границе Пакистана и Афганистана произошли новые боестолкновения

    Другие страны
    04:27

    Белый дом надеется на скорые переговоры КНР с министром финансов США

    Другие страны
    Лента новостей