В Китае пьяный водитель сбил группу людей на электроскутерах, погибли восемь человек

Восемь человек погибли в результате наезда автомобиля на группу людей на электроскутерах в восточной провинции КНР Шаньдун.

Как передает со ссылкой на китайские СМИ, об этом сообщила местная полиция, еще 4 человека были госпитализированы с травмами.

Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

За рулем автомобиля находился 37-летний мужчина. Согласно предварительному расследованию, причиной ДТП стало вождение в нетрезвом виде.

Ведется дополнительное расследование.