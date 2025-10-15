В Китае пьяный водитель сбил группу людей на электроскутерах, погибли восемь человек
Другие страны
- 15 октября, 2025
- 07:16
Восемь человек погибли в результате наезда автомобиля на группу людей на электроскутерах в восточной провинции КНР Шаньдун.
Как передает со ссылкой на китайские СМИ, об этом сообщила местная полиция, еще 4 человека были госпитализированы с травмами.
Состояние пострадавших оценивается как стабильное.
За рулем автомобиля находился 37-летний мужчина. Согласно предварительному расследованию, причиной ДТП стало вождение в нетрезвом виде.
Ведется дополнительное расследование.
