    В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2

    Другие страны
    27 сентября, 2025
    02:54
    В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2

    Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в провинции Ганьсу в Китае.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Эпицентр находился в 71 км к югу от города Динси. Очаг залегал на глубине 10 км.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

    Çində 5,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib

