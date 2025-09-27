В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2
27 сентября, 2025
02:54
Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в провинции Ганьсу в Китае.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 71 км к югу от города Динси. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
