    Çində 5,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    • 27 sentyabr, 2025
    • 03:01
    Çində 5,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Çində Qansu vilayətində 5,2 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat verib.

    Məlumata görə, zəlzələnin episentri Dinsi şəhərindən 71 km cənubda, ocağı isə 10 km dərinlikdə yerləşib.

    Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb.

    В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2

