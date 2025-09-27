Çində 5,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib
- 27 sentyabr, 2025
- 03:01
Çində Qansu vilayətində 5,2 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat verib.
Məlumata görə, zəlzələnin episentri Dinsi şəhərindən 71 km cənubda, ocağı isə 10 km dərinlikdə yerləşib.
Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb.
