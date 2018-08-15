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    В Китае произошёл взрыв в ресторане - ФОТО

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Один человек погиб в результате взрыва в барбекю-ресторане в китайском Шэньяне.

    Как передает Report, об этом сообщает CGTN.

    Сейчас на месте работают спасатели. Причины произошедшего не называются.

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