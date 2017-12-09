В Китае произошел взрыв на химзаводе, два человека погибли

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Два человека погибли, еще семеро остаются заблокированными под завалами в результате взрыва на заводе в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

ЧП произошло в ночь на 9 декабря около 2.20 по местному времени в цехе биотехнологической компании на территории индустриального парка химической промышленности города Линьюньган.

Прибывшим на место пожарным удалось потушить начавшийся после взрыва пожар лишь спустя несколько часов.

По состоянию на настоящий момент, два человека скончались несмотря на усилия врачей, еще семеро находятся под завалами.

Спасательные работы продолжаются. Причина взрыва пока неизвестна.